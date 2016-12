Borussia Dortmund, Tuchel inizia la stagione senza Immobile

Il Borussia Dortmund inizierà la nuova stagione, la prima sotto la guida di Tuchel, senza Ciro Immobile . L'attaccante italiano, che non ha mai nascosto il desiderio di vestire la maglia del Napoli , ha ottenuto dalla società tedesca la possibilità di restare nella costiera amalfitana per assistere al secondo parto della moglie Jessica. Il Napoli ci pensa veramente, il Bvb attende un'offerta di 15 milioni per trattare che al momento non è arrivata.

Il corteggiamento sarà lungo, si muovono piccoli passi ma continuamente. La vera novità è che Immobile al ritiro del Borussia Dortmund non ci sarà per "motivi personali" come confermato dal ds Zorc. La volontà del giocatore è di stare vicino alla moglie Jessica che nei prossimi giorni partorirà il secondo genito, ma sullo sfondo ci sono i continui ammiccamenti col Napoli mai negati dallo stesso Immobile. "E' importante rispettare trattative e contratti - aveva annunciato l'attaccante di recente -, ma non ho mai nascosto l'ammirazione per il club partenopeo".

"Una trattativa al momento non c'è perché non ci è arrivata alcuna offerta per Immobile" ha ribadito invece Zorc dalla parte del Borussia Dortmund, ma mai dire mai. I gialloneri di Tuchel, che vorrebbe valutare Immobile di persona per decidere se puntare su di lui o meno, sono disposti a trattare la cessione ma a non meno di 15 milioni di euro e i segnali di un imminente addio non ci sono: secondo la Bild, infatti, Immobile avrebbe appena preso un nuovo appartamento in città.