Borussia Dortmund: Klopp lascia il club a fine stagione

23:18 - Dopo sette anni d'amore è giunto al capolinea il matrimonio tra Jurgen Klopp e il Borussia Dortmund. Dopo le indiscrezioni dalla "Bild", la conferma è arrivata in una conferenza stampa congiunta tra il direttore generale del club Watzke e l'allenatore tedesco che hanno confermato la separazione consensuale nonostante il recente rinnovo fino al 2018. "Lascio - ha detto Klopp - perché non mi sento più l'allenatore ideale per questa squadra".

L’allenatore che solo poche settimane fa aveva firmato il rinnovo contrattuale fino al 2018 ha così deciso di cambiare aria dopo sette anni. Questa mia decisione è slegata dalle difficoltà attuali della squadra: "Lascio perché non mi sento più l'allenatore perfetto per il club. Non me ne vado perché sono stanco e non farò un anno sabbatico, però non ho parlato con nessuno".



Un addio commentato anche dal dg del Dortmund Watzke: "Abbiamo parlato con Jurgen nei giorni scorsi e abbiamo preso la decisione di comune accordo di finire la nostra storia il prossimo 30 giugno. Per noi è stato difficile perché abbiamo davvero una relazione speciale. Possiamo dire con certezza che il popolo del Borussia sarà per sempre riconoscente a Klopp per tutto ciò che ha fatto".