Borussia Dortmund, Klopp ha pronte le dimissioni

23:02 - Cinque partite per risollevarsi, altrimenti sarà addio. Potrebbe essere proprio la Juventus la causa del divorzio tra Jurgen Klopp e il Borussia Dortmund: il tecnico continua a smentire, ma secondo la Bild saranno decisive le prossime cinque gare. Se dovesse andare male Klopp si dimetterà. Quali saranno, dunque, le gare? Da qui al 28 febbraio il Borussia affronterà Friburgo, Mainz, Stoccarda e Schalke in campionato. In mezzo anche l'andata degli ottavi di Champions allo Juventus Stadium.

Del resto l'aria che si respira al Westfalen Stadion non è certo salutare. Al termine dell'ultima gara persa contro l'Augsburg, i tifosi hanno chiamato a raccolta i giocatori gialloneri, scegliendo Mats Hummels e Roman Weidenfeller per chiedere spiegazioni ed esprimere la propria rabbia. Klopp, nell'assistere alla scena, era visibilmente scosso e a stento è riuscito a trattenere le lacrime. Ultimo in Bundesliga, il Borussia deve recuperare terreno nella lotta salvezza e puntare sulla Champions per salvare una stagione sciagurata. Altrimenti Klopp, tecnico dei gialloneri dal 2008, è pronto a rassegnare le dimissioni. E in estate il suo nome verrà di sicuro preso in considerazione da molte squadre...



Regole per i commenti I commenti in questa pagina vengono controllati

Ti invitiamo ad utilizzare un linguaggio rispettoso e non offensivo, anche per le critiche più aspre



In particolare, durante l'azione di monitoraggio, ci riserviamo il diritto di rimuovere i commenti che:

- Non siano pertinenti ai temi trattati nel sito web e nel programma TV

- Abbiano contenuti volgari, osceni o violenti

- Siano intimidatori o diffamanti verso persone, altri utenti, istituzioni e religioni

- Più in generale violino i diritti di terzi

- Promuovano attività illegali

- Promuovano prodotti o servizi commerciali X