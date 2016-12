Borussia Dortmund: Immobile fa doppietta, ma Reus va ko

08:44 - Una doppietta di Immobile spalanca al Borussia Dortmund le porte dei quarti di finale della Coppa di Germania. I gialloneri battono 2-0 la Dinamo Dresda, squadra di terza divisione, ma Jurgen Klopp non può sorridere. Il tecnico è ansia per le condizioni di Marco Reus, costretto a lasciare il campo al 25' a causa di un infortunio alla caviglia sinistra. Un ko che mette in dubbio la sua presenza nel ritorno degli ottavi di Champions contro la Juve.

Reus è rimasto per terra dolorante dopo un contrasto con Dennis Erdmann e si è rialzato solo con l'aiuto dello staff medico, per poi uscire dal campo zoppicando. Non si conosce ancora l'entità dell'infortunio, ma la smorfia di dolore sul volto del giocatore e lo sguardo del tecnico Jurgen Klopp mentre Reus lasciava il campo non lasciano presagire nulla di buono. La partita con la Juventus è in programma il 18 marzo: nell'andata degli ottavi alla Stadium era stato proprio Reus a realizzare la rete del momentaneo 1-1. Il tedesco era rientrato in campo da poco dopo la lesione ai legamenti patita lo scorso 22 novembre che lo aveva costretto a saltare gran parte della passata stagione, compreso il Mondiale in Brasile poi vinto dalla Germania. Immediate le reazioni sui social. Il primo a mandare il suo in bocca al lupo è stato Mario Goetze, ex compagno di Reus al Borussia: "Non ancora! Rimettiti in fretta amico mio", il tweet del nazionale tedesco.



Dopo aver perso il suo uomo migliore, il Dortmund - 'costretto' per la prima volta in stagione a indossare la maglia bianca al posto della tanto amata tenuta giallo-nera (Dresda con maglia gialla e pantaloncini neri...) - ha sbrigato la pratica nel secondo tempo: Immobile ha colpito al 50' sfruttando un clamoroso errore in disimpegno di Hefele e ha chiuso i conti al 90' mettendo dentro un perfetto assist di Blaszczykowski. Nei quarti la squadra di Klopp affronterà il Friburgo.

Not again...! @woodyinho Get well soon my friend!!!!

