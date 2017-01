Borussia Dortmund, Aubameyang: "Non andrò mai al Bayern Monaco"

Intervista senza peli sulla lingua per Pierre-Emerick Aubameyang , che alla Bild parla del proprio futuro tra sogni e promesse. "Non andrò mai al Bayern Monaco, sarebbe una cosa troppo difficile da accettare per i tifosi del Borussia Dortmund - dice l'attaccante, attualmente impegnato in Coppa d'Africa con il Gabon -. Non importa quanto mi offriranno, dirò di no perché sono fatto in un certo modo".

Aubameyang ha un contratto fino al 2020, ma il timore dei tifosi del Borussia Dortmund è che si comporti come Goetze, Lewandowski e Hummels, che nel corso degli ultimi anni hanno scelto di trasferirsi al Bayern Monaco. "Ho giocato nel St. Etienne e i tifosi mi dicevano spesso che non sarei mai dovuto andare al Lione - racconta -. Quindi mai ho pensato di trasferirmi lì, non lo avrei mai fatto. Così ora l'idea di andare al Bayern non mi passa neppure per la testa, è fuori discussione".



Il centravanti, in ogni caso, è da tempo nel mirino dei più grandi club d'Europa e in estate il Borussia potrebbe dire sì nel caso in cui arrivasse un'offerta in linea col valore del giocatore, che da sempre sogna il Real Madrid. "Sì, è il club dei miei sogni, ma nel mondo non esiste solo il Real - dice -. Non so se sia vero che Zidane mi voglia: se è vero mi chiameranno, altrimenti non c'è problema". L'addio in estate, dunque, è possibile: "A Dortmund sono una stella e mi sento molto felice, però voglio essere onesto perché ci sono giocatori che hanno ambizioni e vogliono sperimentare cose diverse. Nessuno può prevedere il futuro. Amo Dortmund, ma non posso giurare che ci rimarrò altri due, cinque o dieci anni. E' anche possibile che a giugno sia il club a trovare l'accordo con un'altra società".