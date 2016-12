Borriello, da re dei Social a bomber ritrovato

In estate il suo nome ha riempito le pagine di gossip. Dal presunto ritorno di fiamma con Belen, alle feste in villa e con l'amico Bobo Vieri, sono stati davvero mesi "caldi" per Marco Borriello, vero re dei Social. Il 34enne attaccante, però, ha ancora dimostrato di non aver perso il feeling con il gol: sono già sei i centri in 3 gare tra campionato e Coppa Italia. Di questo passo, vincere la scommessa con Vieri (c'è in ballo una vacanza pagata in caso di 15 gol realizzati) sarà solo una questione di tempo.