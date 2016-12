Borriello al Cagliari, Vieri lo sfida: "Se fai 15 gol ti pago le vacanze"

Marco Borriello , 34 anni e maglia numero 22, comincia la nuova avventura nel Cagliari. E lo fa con grandi ambizioni: "La Nazionale ? Perché non dovrei crederci? Tutti i calciatori devono ambire a vestire la maglia della propria nazione. Sino a quando il Ct non dira' che i 34enni non possono andare in Nazionale, io ci credo". Dalle Baleari Vieri lo sfida con un videomessaggio: "Se segni 15 gol ti pago le vacanze".

"Marco, in bocca al lupo per la tua nuova avventura al Cagliari . Facciamo una scommessa? Se farai più di 15 gol, la prossima estate ti pago io le vacanze". Durante la presentazione di Borriello , arriva a sorpresa via Facebook il video messaggio dell'amico Bobo Vieri . E Borriello risponde con un sorriso: "Lui 15 gol li faceva facilmente...". "Non mi va di promettere tanti gol ai tifosi - sottolinea - Borriello - ma di sicuro faro' di tutto per farmi pagare le vacanze da Vieri. Prometto tanto impegno, daro' l'anima, ma prima di tutto dovro' conquistarmi il posto da titolare. Parto alla pari con gli altri attaccanti, sono tutti bravi, anche se conosco bene solo Sau, uno che ha dimostrato grandi qualita' in serie A".

"Il mio primo anno al Genoa col direttore Capozucca segnai 19 gol, ma ho fatto gol dappertutto - ha proseguito Borriello - avevo tante offerte, piu' degli anni passati perche' vuol dire che ho fatto bene nella passata stagione, ma ho scelto il Cagliari perché mi ha fortemente voluto. Qui c'è un progetto serio e ambizioso, un presidente giovane ed entusiasta, con grandi ambizioni che sta spendendo molto per rafforzare la squadra, un allenatore che mi ha fatto subito una bella impressione. E' stata una scelta facile per me, ho accettato subito questa sfida, credo molto nelle energie positive e qui c'e' un bell'ambiente. E poi il Cagliari - ha concluso Borriello - è una società storica che non rappresenta solo una citta' ma un'intera regione".



"Rimpianti per la mia carriera? Mi fanno spesso questa domanda: non ne ho - ha detto ancora Borriello - so di aver sempre dato tutto. Dopo aver sfiorato il titolo di capocannoniere col Genoa, al Milan ho fatto 15 gol, ma poi hanno preso Ibra. Anche alla Roma i miei gol li ho fatti, ma e' cambiato la società. Non mi accontentavo di stare in panchina, ho cambiato molte squadre perche' sono ambizioso e cercavo sempre nuovi stimoli, ma se devo fare il nome di una squadra, il Milan e' stata la parte piu' importante della mia carriera". L'obiettivo del Cagliari è la salvezza o qualcosa in piu'? "Innanzi tutto pensiamo alla salvezza, perche' se non ci salviamo - conclude Borriello con un sorriso - il presidente ci ammazza con tutto quello che sta spendendo".