Bonucci: "Siamo la Juventus, dobbiamo vincere"

La Juventus non ingrana in campionato, ma non abbandona propositi di rivincita, per voce di Leonardo Bonucci: "Siamo la Juventus, siamo obbligati a vincere. Deve essere il nostro pensiero fisso". Il difensore bianconero, a Premium Sport, commentando la coreografia di ieri dei tifosi dell'Inter replica a petto in fuori: "La Juve è odiata perché vince ma questo è uno stimolo, lo è stato ieri sera e deve esserlo sempre".