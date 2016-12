29 ottobre 2016 23:38 Bonucci si commuove: "Gol dedicato ai miei figli"

Il difensore bianconero: "Era importante vincere, tre punti che contano tantissimo"

Attimi di grande commozione per Leonardo Bonucci dopo la vittoria contro il Napoli: "Il gol? Ci tenevo tanto, perché ho passato un momento duro ma ho trovato la forza di andare avanti in maniera positiva grazie alla mia famiglia e alle persone che mi vogliono bene. Il gol è una dedica per i miei due figli, Matteo e Lorenzo". La Juve prova la fuga: "Era importante vincere, tre punti che contano tantissimo".



Il difensore dà un occhio alla classifica: "Così mandiamo il Napoli a meno 7 e teniamo le distanza dalla Roma. Non abbiamo fatto una grande partita, complimenti al Napoli ma quello che contava era ritrovare quella cattiveria nei match importanti e l’abbiamo fatto, abbiamo lottato e rincorso. Ci prendiamo la vittoria e l’atteggiamento. Juve brutta ma vincente? Non mi interesse, basta vincere, l’obiettivo è quello di essere competitivo. In campo europeo servirà il gioco e arriverà ma se partiamo da questo spirito siamo a buon punto".



Poi il gol vittoria è stato quello di Higuain: "Avevo previsto il suo gol? Sì, l’avevo detto prima della gara, sono stato bravo a leggere il futuro. Fortunatamente quest’anno gioca con noi e i campioni decidono queste partite. Bravo Gonzalo”.