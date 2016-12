Bonucci: "Deluso dai tifosi, col Siviglia partita da Juve"

SINTONIA CON PJANIC - Interrogato sul feeling con il nuovo arrivato Pjanic, che molti avrebbero voluto vedere titolare contro il Siviglia, Bonucci ha risposto "proteggendo" le scelte di Allegri: "Miralem quando gioca ha un raggio d'azione più ampio rispetto alla solita mezz'ala che fa l'inserimento. Viene a giocare la palla, si fa vedere tra le linee, quindi per me diventa più facile trovarlo, ma le mie idee di gioco e quelle provate dall'allenatore sono sempre le stesse".



DOMENICA L'INTER - Infine il difensore ha parlato del prossimo appuntamento della Juventus, il match di domenica a San Siro contro l'Inter: "Mi aspetto una squadra agguerrita che vorrà vincere la partita, perché non dimentichiamoci che è sempre il derby d'Italia”, ha spiegato Bonucci. “Loro sono in costruzione. Hanno cambiato tanto come giocatori, come allenatore. Vorranno far vedere che sono all'altezza della Juventus – ha proseguito - Però di fronte troveranno una Juventus ancora più affamata, che ha l'obiettivo di diventare l'unica squadra in Italia che ha vinto 6 scudetti di fila".



SUL CORTEGGIAMENTO DEL MANCHESTER CITY - Bonucci è poi tornato sul corteggiamento portato avanti dal Chelsea di Antonio Conte in estate: "Se ho tentennato? Se dicessi di no sarei un ipocrita. Ho sempre detto che la Juventus è casa mia, sono contento della scelta che ho fatto, non nascondo che quest'estate un minimo di tentazione c'è stata soprattutto per l'allenatore che mi voleva. Ma il sogno di bambino è quello di vincere con la Juventus e sono qui pronto per migliorarmi e far sì che questa squadra entri nella leggenda della storia bianconera".