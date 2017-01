Bonucci avvisa la Juve: "Non c'è più tempo per sbagliare"

Leonardo Bonucci scuote la Juventus , caduta a Firenze domenica scorsa: "Qui non è permesso sbagliare due volte di fila. E adesso non è più tempo di sbagliare", avvisa il difensore a Premium Sport. "Vogliamo dire a tutti che la Juventus è la più forte in Italia e che in Europa ce la giocheremo con tutti", afferma in vista del match dello Stadium contro la Lazio , squadra "maturata tanto con Inzaghi e sicuramente una difficile da affrontare".

"Quello di Firenze deve essere un insegnamento – dice Bonucci - da qui alla fine non possiamo più sbagliare. Non ci è più permesso, perché abbiamo detto tante volte in questi mesi dopo aver sbagliato partite importanti e in quel momento c'era tempo davanti. Ora non ce n'è più, non si può sbagliare".



"La Lazio ha Immobile, Anderson e giocatori che nelle ripartenze ti possono far male - dichiara sugli avevrsari di domenica - ha qualità nell'undici che mette in campo e sono tutti predisposti al sacrificio. È questo secondo me il segreto della Lazio. Noi da parte nostra dovremmo anche essere bravi nelle loro ripartenze".