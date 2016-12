Bonaventura: "Ancelotti? Il Milan farà la scelta giusta"

Jack Bonaventura è già proiettato nel futuro del Milan. Galliani sta cercando di convincere Ancelotti, ma il centrocampista ha glissato: "Il Milan ha gli strumenti per compiere le scelte migliori per l'anno prossimo". Il rossonero, protagonista all'evento Mediaset Premium per la presentazione della fermata metro di San Siro, ha parlato anche della stagione che si sta per chiudere: "I risultati della squadra non sono stati esaltanti, sicuramente dovevamo fare di più".