Bomber d'Europa: Dzeko è terzo dopo Messi e Cavani

Continua il momento d'oro di Edin Dzeko, che non smette più di segnare. Con la doppietta al Pescara, l'attaccante bosniaco della Roma è salito a quota 17 gol (in 20 gare) in tutte le competizioni, 12 in campionato e 5 in Europa League. Un bottino che gli consente di occupare il gradino più basso del podio dei bomber d'Europa, alle spalle di Leo Messi (19 centri) ed Edinson Cavani (18 reti con il Psg).