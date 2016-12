Bomba carta, Tosel aveva già pronta la squalifica della curva juventina

16:19 - Il Giudice sportivo, Tosel, era deciso a squalificare la curva Sud della Juventus per due (o tre) giornate di campionato. Verdetto già pronto ieri, dopo le indagini degli 007 della Procura Federale che avevano stabilito che la bomba carta, esplosa nella curva Primavera del Torino, era stata lanciata dai tifosi bianconeri. Tutto era chiaro e definito, poi il rinvio per ulteriori indagini. Intanto, il verdetto è atteso nelle prossime ore: prima il Giudice attende la relazione dell'Osservatorio.

La Stampa, che racconta questo retroscena con dovizia di particolari, spiega anche come ci sia stata, sempre nella giornata di ieri, un ripensamento, da parte di Tosel che viste le nuove immagini girare sul Web e nelle quali emergeva una responsabilità dei tifosi stessi del Torino, ha dovuto rimandare il suo verdetto. In serata poi anche questo "giallo" è stata chiarito e la sentenza ancora una volta pronta a essere emessa.

Tosel, però, ha preferito aspettare che gli investigatori della Procura Federale completino il loro "referto" definitivo, e si attende anche la relazione dell'Osservatorio. L'attesa è per oggi o domani. Intanto per i sostenitori juventini c'è il no alla trasferta a Genova per la gara contro la Sampdoria. Ed è in arrivo lo stesso provvedimento anche per gli ultras del Torino rei di aver assaltato il pullman della Juve prima dell'inizio del derby.