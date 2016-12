Bomba carta al derby: identificati quattro ultrà della Juve

14:15 - Sono stati identificati i presunti responsabili del lancio della bomba carta che ha ferito dieci persone durante il derby tra Torino e Juventus di due domeniche fa. Si tratterebbe di quattro ultrà bianconeri nei confronti dei quali sono stati acquisiti "fondati e probanti elementi" ora al vaglio dell'autorità giudiziaria. Le loro abitazioni sono state perquisite dalla Digos della questura di Torino.

Nel quadro delle attività d’indagine avviate in relazione agli episodi delittuosi accaduti in occasione del derby cittadino, la Digos della Questura di Torino - si legge nel comunicato della Questura - ha effettuato alcune mirate perquisizioni a carico di appartenenti alle frange ultrà della tifoseria juventina. In particolare, sono state perquisite le abitazioni di: B. D., di anni 29 residente a Collegno; - M.A., di anni 42, residente a Torino; - D.D., di anni 28, residente in provincia di Milano; - S.G.E., di anni 28, residente in provincia di Bergamo. Le perquisizioni ed i connessi approfondimenti investigativi hanno consentito di raccogliere significativi ed utili elementi a carico di alcune delle persone perquisite, che si ritengono coinvolte nel più grave episodio del lancio dell’artifizio esplodente, che aveva causato il ferimento di 10 spettatori presenti in curva Primavera dello Stadio Olimpico dove si è disputato l’incontro tra Torino e Juventus". Uno dei tifosi juventini perquisiti, collegato agli ultrà bianconeri di Milano e già sottoposto in passato a Daspo, è stato denunciato perché trovato in possesso di tre cartucce calibro 22. Le perquisizioni hanno portato inoltre al sequestro di una cospicua quantità di sostanze stupefacenti, che hanno fatto scattare una denuncia e un arresto.