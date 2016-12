Bolt sogna lo United: "Voglio giocare a calcio. E' ancora possibile"

Nella testa di Usain Bolt c'è sempre un tarlo: giocare nel Manchester United . Un sogno che lo sprinter giamaicano non ha mai nascosto e in cui continua a credere sotto sotto. " Giocare con i Red Devils è ancora possibile - ha detto scherzando il velocista durante un'intervista a L'Equipe -. Io credo in Mourinho, sa vedere il talento e dirà 'Usain'... ". "Voglio fare un provino per testare le mie capacità nel calcio, voglio giocare", ha poi aggiunto seriamente.

Bolt, dunque, fa sul serio. Lo United e la Premier restano il grande sogno, ma si potrebbe accontentare anche di molto meno. "Cercheremo di organizzare una sorta di provino per testare le mie capacità. Non mi importa - ha spiegato Usain - se non sarà in un grande club, in una categoria inferiore alla Premier League. Mi piacerebbe giocare. Mi basta avere la possibilità di provare. Per vedere quello che valgo e divertirmi".



"Guardo molte volte questi ragazzi giocare a calcio e mi dico: 'Alcuni di loro non sono così bravi come me...". ha concluso Bolt con la solita modestia. Chissà che Mourinho non ci faccia un pensierino davvero viste le difficoltà dei suoi Red Devils.