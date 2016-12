Bologna-Verona 0-1: la speranza salvezza si chiama Samir

LA PARTITASei punti da recuperare e sette partite per farlo. Il Verona è ancora vivo, a dispetto di scelte discusse in settimana e di sentori di resa. I gialloblù a inizio aprile sono riusciti a centrare il primo successo lontano dal Bentegodi segnando, perché no, un nuovo insperato punto di partenza. E forse non è un caso che il volto di questa nuova prospettiva sia Samir, difensore centrale brasiliano al debutto e buttato nella mischia giusto in tempo per trovare il primo gol in Serie A. Pesantissimo. Dall'altra parte, invece, c'è un Bologna che senza Destro non sa più segnare e di conseguenza vincere. La terza sconfitta consecutiva è un allarme di vacanza anticipata - o benzina finita - che Donadoni non deve assolutamente sottovalutare: nelle ultime sei partite è stato segnato solo un gol, nel finale di San Siro.



La scelta di Delneri di scendere a Bologna senza i senatori, col senno di poi, è stata vissuta da tutti nella maniera sbagliata. Alla vigilia della partita si parlava di resa, di sguardo al futuro e prove per la Serie B imminente. Un pensiero che forse realmente ha toccato il tecnico, ma che sul campo ha visto totalmente un altro scenario da quelli prospettati probabilmente dallo stesso Bologna. L'inizio di gara soporifero ne è stata la prova sul campo e la traversa su cross colpita dal Verona con un dormiente Mirante, l'avviso della tempesta in arrivo. Segnali non percepiti dal Bologna che per tutto il primo tempo ha vagato per il campo senza rendersi pericoloso, sfiorando lo svantaggio con Gomez e Pazzini, e andando sotto al 42' per il colpo di testa vincente di Samir sul quinto assist stagionale di Viviani.



La reazione degli uomini di Donadoni arriva nella ripresa, timida in realtà, e affidata alla serata storta in zona gol di Giaccherini. L'esterno offensivo divora un paio di buone occasioni in area prima calciando alto e poi sbagliando l'assist per Floccari, consegnando a Gollini una serata tutto sommato tranquilla. I contropiedi gialloblù non portano il raddoppio e la partita scivola via senza particolari sussulti. Se non quelli di Palermo, Frosinone e Carpi che adesso si potrebbero trovare un avversario in più nella lotta salvezza. Sei punti di svantaggio in sette partite. Difficilissimo, ma non impossibile.