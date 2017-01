Bologna-Torino 2-0: Dzemaili condanna i granata

Vittoria targata Dzemaili per il Bologna di Donadoni che al Dall'Ara ha battuto 2-0 il Torino. Con un gol per tempo i rossoblù hanno regolato la pratica grazie alla doppietta del centrocampista svizzero. Vantaggio al 43' con un inserimento in area che capitalizza l'assist di testa di Krejci. Nella ripresa la reazione del Torino non arriva, Mihajlovic inserisce tutte le punte ma all'83' ancora Dzemaili apre e chiude un contropiede.