Bologna, tegola Destro: frattura al dito del piede

Non arrivano buone notizie per il Bologna, che dovrà fare a meno di Mattia Destro per almeno un mese. Gli esami a cui è stato sottoposto l'attaccante rossoblù, vittima di un infortunio nel corso del match contro l'Inter, "hanno evidenziato una frattura scomposta della falange prossimale del terzo dito del piede destro - riferisce il club emiliano con una nota ufficiale -. Tempi di recupero previsti: 4-5 settimane".