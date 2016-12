Bologna, Mirante può tornare ad allenarsi

Ottime notizie per il Bologna e per il calcio italiano: Antonio Mirante può tornare ad allenarsi dopo il problema al cuore che lo ha costretto a fermarsi per ulteriori accertamenti. Gli esami specialistici a cui si è sottoposto il portiere hanno dato il via libera per la ripresa degli allenamenti mentre a fine ottobre, dopo l'ultimo step di valutazione, dovrebbe arrivare l'idoneità definitiva per la ripresa dell'attività agonistica.