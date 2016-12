Bologna, malore per Mirante: tempi di recupero da stabilire

Preoccupazione in casa Bologna per le condizioni di salute di Antonio Mirante. Il portiere rossoblù ha accusato un malore ed è stato ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma, dove si sottoporrà ad una serie di esami che proseguiranno fino ai primi giorni della prossima settimana. In base all'esito degli esami verranno stabiliti i tempi di recupero per il ritorno all'attività agonistica. Il Bologna si è cautelato, acquistando Alfred Gomys dal Torino.