Bologna-Inter, Pioli: "Vogliamo continuare a spingere"

La rincorsa Champions dell'Inter passa da Bologna, con la Roma sullo sfondo: "Mi preoccupa solo la trasferta del Dall'Ara - ha commentato Pioli in conferenza -. Ho un ottimo ricordo di Bologna, ma ora siamo avversari e l'Inter deve continuare a spingere". I rossoblù vivono un momento complicato tra risultati e infortuni: "Non dobbiamo sottovalutare l'impegno, hanno già dimostrato che sanno come metterci in difficoltà".