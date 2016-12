Bologna, il sogno di Saputo si chiama Drogba

Il Bologna ha un grande sogno per gennaio: Didier Drogba. Secondo come riporta il Corriere dello Sport, gli emiliani starebbero pensando a un suggestivo colpo di mercato per la sessione invernale. Il Bologna sta sondando il terreno con i Montreal Impact per capire se c'è la possibilità di "parcheggiare" l'attaccante ivoriano in rossoblù da gennaio a maggio. A caldeggiare l'operazione è Joey Saputo, patron sia del Bologna sia dei Montreal Impact.