Bologna, Giaccherini e Floccari stendono il Genoa

LA PARTITAIl Bologna aveva assolutamente bisogno dei tre punti per rialzare la testa dopo la figuraccia col Napoli, e li ha trovati a spese di un Genoa che è stato solo la falsa copia di quello visto con l'Inter nel turno infrasettimanale. Con questa vittoria i felsinei salgono a 40 punti in classifica, portandosi a +8 sul Palermo terzultimo: l'aritmetica salvezza potrebbe arrivare già nel prossimo turno al Castellani contro l'Empoli.



Donadoni si presenta con il tridente composto da Rizzo, Floccari e Giaccherini, lanciando Brienza in cabina di regia al posto dello squalificato Diawara. Solito 3-5-2 per Gasperini, con Laxalt e Ansaldi sulle crosie esterne, mentre Matavz è il prescelto per affiancare Pavoletti in attacco. Fin dai primi minuti si capisce subito come il Bologna sia voglioso di sbloccare il risultato a suo favore, facendo girare palla al meglio grazie alle geometrie di Brienza, e aggredendo immediatamente appena gli avversari xconquistano palla. Il dominio dei padroni di casa è legittimato già dopo 11 minuti quando Brienza con un filtrante da manuale pesca Giaccherini in area, che infila Lamanna con un preciso diagonale. Sotto di un gol il Grifone prova a riassestarsi ma i felsinei controllano bene il match, e piano piano i ritmi scendono finchè al 39' Ntcham trova bene Pavoletti in posizione regolare, ma il bomber rossoblù spreca tutto facendosi respingere la conclusione da Mirante. Pochi minuti dopo ancora l'attaccante di Gasperini prova a impensierire Mirante su un cross dalla sinistra, ma il suo colpo di testa è debole e viene controollato facilmente dall'estremo difensore avversario. Ripresa. Gasperini manda subito in capo Suso al posto dello spento Matavz per dare più pericolosità in avanti. Come nella prima frazione di gara sono i padroni di casa a partire decisi e aggressivi: al 47' ci prova subito Rizzo, il quale si icunea in area e prova il tiro, bloccato però da Lamanna. Il Genoa tenta di fare la gara ma non riesce mai a rendersi pericoloso dalle parti di Mirante, mentre dall'altra parte gli uomini di Donadoni collezionano occasioni a ripetizione. In 5 minuti tre palle gol: al 55' Lamma para la girata di Maietta; al 16' il vice di Perin è bravo in due tempi sulla conclusione di Floccari, ma non può nulla due minuti più tardi quando, nel tentativo di liberare l'area Ansaldi colpisce Floccari e il pallone finisce in rete, sorprendendo anche il portiere genoano. Gli emiliani non si accontentano e cercano anche il tris con Brighi, ma il suo tiro è centrale e non crea problemi a Lamanna. Gli unici sussulti da parte dei liguri sono un sinistro di Suso al 77' che termina però sul fondo, e una bella conclusione a giro in area di Rizzo, sul quale Mirante si supera e devia in angolo.