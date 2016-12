Bologna-Fiorentina 1-1: Giaccherini frena i viola

LA PARTITAChe la Fiorentina non fosse in un periodo di forma brillante lo si era capito ormai da qualche settimana, ma la conferma è arrivata sul difficile campo del Bologna. Al Dall'Ara la squadra di Paulo Sousa, squalificato, ha faticato e non poco per imporre il proprio gioco fatto di tecnica e tagli senza a conti fatti riuscirci. Se il pareggio può andare stretto ai felsinei è perché è figlio dell'espulsione, tanto ingenua quanto giusta, di Mati Fernandez che ha permesso ai rossoblù di giocare all'assalto l'ultima parte del match dopo il botta e risposta tra Bernardeschi e Giaccherini. Le parate di Tatarusanu hanno fatto il resto per un 1-1 che alletta più le avversarie che le protagoniste, con Inter, Roma e Milan pronti al sorpasso o ad accorciare le distanze dal terzo posto.



Anche in parità numerica, per tutto il primo tempo, le due squadre si sono affrontate a viso aperto ma senza creare grandissime occasioni da gol nonostante un ritmo medio-alto. I cambiamenti tattici della Fiorentina passata in corsa dalla difesa a tre al 4-1-4-1 con Babacar unica punta hanno messo in difficoltà la fisicità chiesta ai suoi da Donadoni, ma senza trovare lo sbocco vincente negli ultimi metri. L'attaccante senegalese, infatti, è rimasto negli spogliatoi all'intervallo per lasciare posto a Kalinic, ma il bomber croato - poco assistito - non ha saputo cambiare le carte in tavole nella ripresa. Bene ancora una volta i giovani del Bologna, da Donsah a M'Baye passando per Diawara, capaci di reggere l'urto contro la tecnica viola e di alzare il baricentro nella ripresa con un uomo in più in campo.



La svolta è arrivata al 57'. Già ammonito, Mati Fernandez ha trattenuto per la maglia - in azione offensiva - Maietta, raccogliendo il secondo giallo e distruggendo in pochi istanti la tattica studiata dal suo tecnico. Sotto di un uomo la Fiorentina ha trovato il vantaggio immediatamente con il primo gol in campionato di Bernardeschi, abile a capitalizzare l'assist di Tello tagliando da destra, ma è durato poco. Quattro minuti dopo un'azione di prepotenza di Donsah dalla destra ha smarcato Giaccherini in area per il piattone del pareggio. Il finale è tutto di marca Bologna con Taider e Floccari che impegnano Tatarusanu, ma senza bucare il muro romeno.