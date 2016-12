Bologna, Donadoni: "Tre punti d'oro, ma pari risultato più giusto"

12 dicembre 2015 Bologna, Donadoni: "Tre punti dʼoro, ma pari risultato più giusto" Il tecnico felsineo dopo la vittoria di Marassi: "Europa? No, noi non dobbiamo pensare più in là del nostro naso"

Roberto Donadoni si gode l'importantissima vittoria di Marassi che allontana il suo Bologna dalle retrovie. "Per noi sono tre punti d'oro - ha detto a Premium Sport - Per quello che si è visto in campo sicuramente il pari era il risultato più giusto, ma il calcio è fatto anche di episodi". Vietato parlare di Europa: "Non dobbiamo pensare più in là del nostro naso. La classifica oggi è migliorata, ma basta un passo falso per rimettere tutto in gioco".

Donadoni si gode l'ottimo momento dei suoi: con lui in panchina sono arrivati 13 punti in 6 partite, una media da Champions League. "E' una bella media indubbiamente, fare risultato oggi è un bel passo in avanti - ha spiegato l'allenatore del Bologna -. Abbiamo sofferto, abbiamo faticato, in un campo molto difficile ma i ragazzi hanno stretto i denti, hanno lottato fino all'ultimo: abbiamo fatto meglio nella ripresa rispetto al primo tempo, per noi sono tre punti d'oro. Qui qualcosa devi concedere, loro obiettivamente hanno spinto molto, avevano grandi motivazioni".



La parola d'ordine è tenere i piedi ben saldi a terra: "Vogliamo crescere e poi fra un paio di mesi potremmo fare calcoli. In questo momento dobbiamo pensare una partita alla volta con grande umiltà e grande concentrazione, a partire dalla prossima contro l'Empoli che sarà un'altra battaglia".