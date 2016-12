Bologna, Donadoni: "Ogni punto per noi sarà fondamentale"

La partita contro la "sua" Atalanta segnerà il debutto sulla panchina del Bologna di Roberto Donadoni : "Ora servono idee chiare e grande semplicità, dando stimoli giusti già contro un'Atalanta che sta facendo benissimo e arriverà a Bologna molto carica dal punto di vista mentale. Ogni punto per noi sarà fondamentale, quindi ci proveremo con tutte le nostre forze: servono energie perché sarà una partita molto dispendiosa e di grande corsa".

Donadoni ha analizzato il successo dei bergamaschi contro la Lazio: "Hanno sfruttato bene le circostanze positive maturate nella gara con i biancocelesti, sono una squadra assortita bene con esterni svelti ed efficaci, sono pericolosi nello spazio. Sarò contento se la mia squadra si presenterà in campo con voglia di sacrificarsi, di dare tutto per i compagni e per il bene di questa società".