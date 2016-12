Bologna, Donadoni: "Napoli grande ma non c'è una favorita per lo scudetto"

Il magic moment del Bologna , i ricordi a Napoli e Parma, la lotta-scudetto e un pizzicotto al Milan : questi i temi affrontati da Roberto Donadoni a Tiki Taka. "Domenica il Napoli non era moscio, la vittoria è merito nostro ma ho visto gli azzurri meglio della Roma anche se non c'è una sola favorita per il campionato" le parole del tecnico rossoblù. Sul Milan: " Mi aspettavo più continuità ma la serie A è imprevedibile".

Donadoni ha spiegato la chiave della vittoria al Dall'Ara sul Napoli: "Hanno tantissima qualità, li abbiamo limitati benissimo grazie a una bellissima prestazione collettiva. Il segreto è stato creare occasioni da gol sulle ripartenze. Loro non erano mosci, si è visto nel finale: con giocatori di quella qualità, appena lasci uno spiraglio ti castigano". Sull'arbitraggio di Mazzoleni: "E' stato massacrato ma sul primo gol il fuorigioco era millimetrico e comunque non c'entra l'arbitro, ha fatto una partita all'altezza".

Sulla rinascita di Destro: "Ha sempre fatto gol, dopo un inizio difficile si sta riprendendo. Se lavora con l'intensità di domenica, sono contento. Meno se prende ammonizioni come quella dopo la rete alla Roma: per quel cartellino è stato squalificato...". Poi i ricordi delle esperienze a Napoli e Parma: "Avere avuto la possibilità di allenare gli azzurri, pur se in un momento societario difficile, è stato un passaggio che è servito alla mia carriera, è una grande realtà. Meglio Higuain o Careca? Il Pipita mi piace moltissimo. Ho ancora affetto per Parma, sono molto legato alla città e spero continui bene come sta facendo adesso".

Donadoni ha anche affrontato l'argomento Milan: "Chiaro che da squadre così ti aspetti più continuità e di vincere sfide come quella col Carpi ma la serie A insegna che se non sblocchi subito la partita, poi è difficile". Infine, un parere sugli attaccanti della Juventus: "Dybala è migliorato molto, bisogna sempre aspettare a dare giudizi definitivi,Mandzukic e Morata sono diversi tra loro: il croato è uomo d'area, lo spagnolo ama venire anche dietro, non so se sono incompatibili".