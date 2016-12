Bologna, Donadoni: "Il Napoli è arrabbiato, ma anche noi"

Roberto Donadoni prova a caricare il suo Bologna , reduce dalla sconfitta casalinga contro il Torino , in vista della complicata gara del San Paolo contro il Napoli . "Veniamo da una sconfitta subita nel recupero e questo deve darci tanta rabbia. Troveremo un'avversaria altrettanto arrabbiata per aver perso una gara molto importante, ma dobbiamo rimanere concentrati su di noi", ha detto il tecnico dei felsinei.

Poi, il tecnico ha aggiunto: "il Napoli hanno grandi qualità e puntano a un obiettivo importante, scenderanno in campo con fame, grinta e determinazione". E sulla prestazione: "Perciò dovremo fare una prestazione importante come a Roma, consapevoli del fatto che tutto dipende da noi e che dovremo tirare fuori le energie fisiche e mentali senza farci prendere da frenesie. Abbiamo le carte in regola e ce le possiamo giocare per affermare quanto di buono è stato fatto, la squadra deve fare del pensiero comune la propria forza".