Bologna, Donadoni: "Figuraccia, sono io il responsabile"

Roberto Donadoni non cerca scuse per il tracollo del Bologna: "Abbiamo fatto una brutta figura - le parole a Premium Sport -, io ne sono responsabile. Avevamo troppa paura, il Napoli l'ha fiutato e ci ha sovrastato. E' stato un duro cazzotto ma ora dobbiamo reagire da veri uomini". Sul finale di campionato: "Rimangono 12 punti in palio, non abbiamo mollato fisicamente ma mentalmente dobbiamo cambiare atteggiamento".