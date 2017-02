Bologna, Donadoni: "Contro il Milan con tenacia e cattiveria senza pari"

Ripartire, subito. A testa bassa, con rabbia e convinzione. Senza ripensare al 'cappotto' col Napoli, ai sette gol incassati. O, meglio, pensandoci solo per non permettere che succeda ancora. E' chiaro il messaggio di Donadoni alla vigilia della sfida contro il Milan, recupero della 18esima giornata: "Tenacia e cattiveria - ha detto il tecnico del Bologna - da qui passa la riscossa. Arbitra Doveri? Bene, dopo l'anno scorso un test anche per lui".