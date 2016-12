Bologna, Di Vaio: "Donadoni alla Nazionale? Se ci dicono qualcosa..."

Panchina della Nazionale, il dopo-Conte il giorno dopo l'annuncio dell'addio. E la griglia dei pretendenti pare sia ridotta a due nomi: Fabio Capello e Roberto Donadoni. Chi sarà il prescelto? Più don Fabio che l'attuale tecnico del Bologna, ma la doppia opzione resiste e la parola, oggi, tocca ai dirigenti del Bologna.

"L'ho ripetuto cento volte. Non è una questione nostra, non è una questione neanche dello stesso allenatore. Se gli altri lo vogliono e ne parlano da noi dovrebbero passare, in teoria, o fanno le cose da soli? A noi non è arrivato niente". Così, a margine della presentazione della prima edizione del torneo internazionale di calcio giovanile 'We love football', il club manager del Bologna, Marco Di Vaio, ha risposto ai giornalisti che gli chiedevano conto delle voci di un possibile ritorno di Roberto Donadoni sulla panchina dell'Italia.

"A noi fa piacere se la nazionale pensa al nostro allenatore per rimpiazzare Conte - ha detto il dirigente - Vuol dire che abbiamo fatto la scelta giusta. Allo stesso tempo noi siamo convinti che andremo avanti con Donadoni e lo stesso allenatore ci da' la stessa indicazione".