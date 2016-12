Bologna: Destro, distorsione alla caviglia sinistra

Preoccupazione parzialmente rientrata in casa Bologna per le condizioni di Mattia Destro, portato fuori dal campo di allenamento in barella dopo uno scontro fortuito con Pulzetti. L'attaccante, sottoposto ad esami, ha riportato un trauma contusivo distorsivo alla caviglia sinistra e per qualche giorno sarà sottoposto a terapie e svolgerà allenamenti differenziati. Per i tempi di recupero si valuterà l'evoluzione giorno per giorno.