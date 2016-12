Bologna, crisi nera anche per Destro: zero reti in 589 minuti

Dov'è finito Mattia Destro? I tre punti conquistati dal Bologna dopo otto giornate di campionato rappresentano un bottino preoccupante in ottica salvezza. Ma a fare più scalpore è una vena realizzativa da film horror per l'ex Roma: zero gol fatti dopo aver collezionato ben 589 minuti complessivi. E pensare che nella Capitale l'attaccante ascolano poteva godere di un trend praticamente opposto: ogni 131' il suo nome compariva nel tabellino dei marcatori, roba da far invidia ai più prolifici bomber d'Europa.



L'immagine simbolo di questo periodo no ci giunge dal minuto 64 della gara persa al Dall'Ara contro il Palermo. Masina pennella un cross dalla sinistra, Destro sfugge in posizione regolare alle spalle di Gonzalez ma a pochi metri dalla porta cicca la palla di testa e non inquadra lo specchio. Una dinamica che a Siena e con la maglia giallorossa quasi sempre si traduceva con la palla in fondo al sacco. E pensare oggi che possa replicare i suoi 24 centri nelle 57 apparizioni messe a referto in due stagioni e mezzo all'ombra del Colosseo sembra quasi un'eresia.