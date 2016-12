Bologna, ci pensano Giaccherini e Floccari

LA PARTITAIl Bologna si presenta con il tridente Mounier, Destro e Giaccherini, mentre il Sassuolo si affida ancora a Falcinelli con Berardi e Sansone esterni. La squadra di Donadoni appare subito in forma: ben messa in campo, veloce nelle ripartenze e pericolosa già al 15' con Destro, ma Consigli devia in angolo. La formazione di Di Francesco non riesce a rispondere alle manovre degli avversari e quando si fa vedere in avanti con Pellegrini, la palla termina sul fondo senza impaurire il Bologna. La risposta è tutta al 22' nel colpo di testa di Destro, ma qui Consigli conferma la sua ottima stagione con una parata di istinto che salva il Sassuolo. Questa è la prima vera occasione del match. E nulla vale la conclusione dalla distanza di Sansone. Si va all'intervallo, ma si ha davvero la sensazione che il Sassuolo sia in difficoltà.



La ripresa va esattamente così. Perché al 6' il Bologna subito il gol del vantaggio. Giaccherini, migliore in campo dei suoi, serve Taider che sbaglia davanti a Consigli fallendo il gol dell'ex. Non finisce qui perché dopo 10' è il turno di Oikonomou, bravo a staccare di testa sugli sviluppi di un corner e mandare alto sopra la traversa. Nell'intermezzo da registrare un tiro debole di Berardi che non preoccupa Mirante. E al 23' arriva il meritato vantaggio del Bologna. Giaccherini conquista palla e avanza verso l'area avversaria, facendo partire un bel tiro di sinistro dal limite che si infila alle spalle di Consigli. E la dedica è per Zuniga, in lutto per la scomparsa del padre. Il segnale che tutti attendevano. Berardi reagisce subito e manda fuori di poco un bel tiro, ma è Destro ad avere la possibilità di raddoppiare: assist di testa di Floccari per l'attaccante che sbaglia da due passi. Sansone al 38' va al tiro, ma il pari non arriva. Di Francesco nel finale richiama Berardi in panchina e fa esordire Trotta. Il tentativo disperato per trovare l'1-1, ma è il Bologna a raddoppiare con l'ex Floccari in pieno recupero ed è suo il derby emiliano.