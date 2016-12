Boca, Tevez furioso per il ko in Supercoppa: "Dobbiamo lavorare e romperci il c..."

Non è un momento semplice per il Boca Juniors, che nella notte è stato sconfitto 4-0 dal San Lorenzo nella Supercoppa argentina. Un k.o. - arrivato dopo il pari all'esordio in campionato col Temperley - che non è andato giù a Tevez: "Non è questo il Boca che voglio e che tutti vogliamo vedere - le parole dell'Apache -. Stiamo prendendo diversi schiaffi e dobbiamo capire cosa non va, intanto dobbiamo metterci a lavorare e romperci il c... in campo".