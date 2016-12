Boca, Tevez è stanco del calcio: "A dicembre potrei ritirarmi"

Stanco e demotivato. L'Apache è pronto a sotterrare l'ascia di guerra. Dopo il ritorno in Argentina, Tevez sta meditando infatti di lasciare il calcio alla fine dell'anno. "Qui c'è molta più pressione. In Europa appena finita la partita si esaurisce tutto, ma in Argentina non è così - ha spiegato a Fox Sports -. Le voci sul mio ritiro? Ci sto riflettendo, è una possibilità concreta che decida di smettere a dicembre ". Poi su Icardi : " E' pronto per la Nazionale "

Carlitos, dunque, rimpiange il calcio europeo. E lo fa senza usare giri di parole per descrivere la situazione che sta vivendo al Boca: "In Argentina non puoi accompagnare tua figlia dal dentista o dal medico. Sono tutti matti. Se poi in campo le cose non sono andate bene, allora non puoi nemmeno uscire di casa...". Dunque ecco il pensiero del ritiro: "Ne parlerò sicuramente con la mia famiglia e con chi di dovere. A fine anno vedrò il da farsi. Ci si stanca, è normale".



Poi qualche battuta anche sulla Seleccion: "Non sto avendo un buon rendimento. Devo stare bene per poter dare una mano alla Nazionale". Infine su Icardi: "Merita una chiamata: segna, gioca bene nell'Inter. La scelta, comunque, spetta al ct: per fortuna Bauza non ha nessuna pressione, chiama semplicemente chi sta meglio".