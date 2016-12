Boca, Tevez è in crisi: chiede e ottiene licenza dal club

Periodo molto difficile al Boca Juniors per Carlitos Tevez: il centravanti ex Juventus, ormai da tempo lontano parente di quello ammirato a Torino, ha infatti chiesto un periodo di licenza alla società, che gli ha dato il via libera: "Carlos è colpito e addolorato come tutti noi. Ci siamo parlati e rimane nel Boca", ha detto l'allenatore Guillermo Barros Schelotto riferendosi alla sconfitta in semifinale di Coppa Libertadores.