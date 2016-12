Boca, Tevez dopo l'entrata killer: "Chiedo scusa, non volevo"

Alla fine del match vinto contro l'Argentinos Juniors, Carlos Tevez si scusa per l'entrataccia che ha procurato la frattura di tibia e perone al giovane Ezequiel Ham. "Son arrabbiato perché sono andato sulla palla e non volevo fargli male - si è giustificato l'Apache - E' solo un ragazzo, all'impatto mi sono accorto di avergli fatto male. Sono triste perché non volevo, è la prima volta che faccio male a qualcuno. Gli chiedo scusa".