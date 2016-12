Boca: Tevez ancora a segno, ma non basta

Non basta Carlos Tevez, non basta nemmeno il talento di Jonathan Calleri. Nella 19esima giornata di Primera Division, il Boca Juniors perde 4-3 in casa con l'Union Santa Fé e si fa agganciare in vetta alla classifica dal San Lorenzo, vittorioso sul Gimnasia La Plata. L'ex attaccante della Juve trova il secondo gol in campionato dal suo ritorno in Argentina, quello del provvisorio 2-2: una rete che non basta per evitare il capitombolo degli Xeneizes.