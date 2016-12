Boca, Tevez: "A volte penso che tornare sia stato uno sbaglio"

Anche Carlos Tevez soffre di nostalgia, forse bianconera. "A volte penso che tornare al Boca Juniors sia stata una scelta di m... Sono qui per il club e per la famiglia, sono ritornato per restare ma se dico che c'è il 2% di probabilità che me ne vada allora succede un casino tremendo" le parole dell'Apache in Argentina. E' un momento difficile per gli Xeneizes, ottavi in classifica e con gli stipendi non pagati.