Boca-River, che rissa: testata a Tevez

Boca Juniors-River Plate è stata la solita corrida. Alla fine hanno vinto gli uomini di Marcelo Gallardo grazie alla rete di Pisculichi su rigore al 18' ma il risultato è solo la punta dell'iceberg. Alla fine sul taccuino dell'arbitro sono finiti quattro espulsi: Silva, Peruzzi e Diaz per il Boca, Maidana per il River per aver tirato una testata all'ex juventino Carlos Tevez. Ed era un'amichevole...