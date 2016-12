Boca, Osvaldo chiama Tevez: "Spero mi raggiunga" 

19:31 - Daniel Pablo Osvaldo chiama Carlos Tevez al Boca Juniors: "E' stato molto importante per il mio arrivo qui, ci sentiamo spesso. Speriamo che possa raggiungerci presto anche lui". A una settimana dal suo arrivo in Argentina il bomber ex Inter si presenta alla stampa: "Morivo dalla voglia di giocare nel Boca, sono ansioso e non vedo l'ora di iniziare". Evitate le polemiche con l'Inter: "Non parlo di altri club".

Il bomber ex Inter ha scelto la maglia numero 23 e non vede l'ora di scendere in campo: "Per me è un sogno, gli unici dubbi che ho avuto riguardavano la mia famiglia; le mie figlie vivono in Italia. Negli allenamenti di questi giorni mi sono sentito bene, era un po' che non scendevo in campo ma mi sono sentito in forma. Sono venuto più volte a vedere il Boca ma mai come giocatore".

Osvaldo è stato accolto alla grande: "Ringrazio tutti per l’affetto che mi hanno dimostrato, spero di ripagare i tifosi con tanti gol e tanta gioia, in questi giorni sono stati impressionanti. Non c’è nessuna tifoseria al mondo come questa, anche quella della Roma era passionale ma è diverso. Da piccolo il mio idolo era Riquelme ma mi piacevano anche Palermo, Tevez, Schiavi, Serna e molti altri. Da bambino scappavo per assistere alle partite in questo stadio in mezzo a quelli che ora sono i miei tifosi. Le differenze con il calcio italiano sono molte, nell’ultimo anno ho vissuto molti cambiamenti ma ora sono qui e non parlo di altri club. Vedremo come andrà, passo dopo passo".