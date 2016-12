Boca Juniors: tifosa invade il campo, Tevez le regala la maglietta

Di Carlitos Tevez in Argentina si parla da una vita, quasi sempre benissimo sia in campo che fuori. Anche stavolta l'Apache non s'è smentito nonostante dalle parti di Buenos Aires sia praticamente una divinità. Sostituito nel match contro il Guaranì sul risultato di 3-0, Tevez è stato avvicinato da una tifosa protagonista di un'invasione. Baci e abbracci non sono bastati: Carlitos si è tolto la maglia e gliel'ha regalata. IL VIDEO