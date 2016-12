Boca Juniors, Tevez: "Non sono un cagasotto, resto per lottare"

Carlitos Tevez giura fedeltà al Boca Juniors . Intervistato da Fox Sports, l'ex attaccante bianconero ha spiegato: "No, non me ne vado. Rappresento il club, sono venuto per riportarlo al posto che merita. Non sono un cagasotto che alla prima cosa che va male se ne va". L'argentino ha parlato anche di un eventuale ritiro e del nuovo allenatore: "Il pensiero c'è, ma non credo sia ancora arrivato il momento. Schelotto? Le decisioni le prende la società".

L'attaccante Xeneize si è soffermato poi sulla società e sulla questione ritiro: "Tutti pensano che ho la chiave del Boca, però non è vero. Vado ad allenarmi, arrivo per primo e vado via per ultimo: io devo fare questo. Non vado a dire ai dirigenti di prendere quello o questo, per quello ci sono loro. Sarebbe una mancanza di rispetto secondo me. Penso al ritiro? È ovvio che uno deve valutare tutto, deve pensare a tutto, pesare tutte le cose e vedere se si sbaglia oppure no. E' ovvio che si possa pensare che io lasci il club a giugno, ma chi mi conosce sa che è molto difficile, sa che i tifosi del Boca difficilmente mi ciriticano per quello che do. E' un periodo difficile, ma non per questo uno se ne va, io vado sempre avanti".