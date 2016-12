Boca Juniors, bufera Tevez: frattura della mascella a Unsain

Carlos Tevez di nuovo nella bufera. Dopo aver provocato la rottura di tibia e perone ad Ham (Argentinos Juniors), dopo il calcio nello stomaco a Gomez (Lanus), anche Ezequiel Unsain, portiere dei Newell's Old Boys, ha avuto la peggio in uno scontro con l'ex Juventus. Unsain, 20 anni, ha riportato la frattura della mascella e sarà operato nei prossimi giorni ma in Argentina impazza la polemica: Tevez è troppo duro?