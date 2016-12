Boca Jrs: Renzi alla Bombonera sulle orme di Tevez e Maradona

Matteo Renzi in visita in Argentina fa tappa anche alla 'Bombonera', il mitico stadio del Boca Juniors a Buenos Aires. "E' un onore essere qui", ha detto il premier visitando gli spogliatoi della squadra argentina mentre il presidente Angelici gli regalava la maglia numero 10 - quella che fu di Diego Armando Maradona e che attualmente indossa Carlitos Tevez - con la scritta 'Renzi'. Il premier è poi entrato in campo e si è fermato ad informarsi su come funziona la coppa Libertadores, la Champions sudamericana.