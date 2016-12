Boca Jrs: Angelici confermato presidente

Un'altra vittoria per Carlos Tevez, questa volta fuori dal campo: Daniel Angelici ha vinto le elezioni ed è stato confermato presidente del Boca Juniors. L'Apache, infatti, spalleggiava il numero uno che l'ha strappato alla Juve per riportarlo alla Bombonera in estate. Un binomio perfetto dopo la vittoria del campionato. Angelici ha sbaragliato la concorrenza con 11421 voti, mentre Ameal si è fermato a 8063 consensi.