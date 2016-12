Boateng: "Voglio restare al Milan a lungo"

L'incontro con i tifosi e i progetti futuri di Kevin Prince Boateng : "Io vorrei restare al Milan il più a lungo possibile, voglio dimostrare di essere importante per questa squadra". Il centrocampista rossonero è motivato dopo la cena di squadra: "Siamo tutti uniti per battere il Genoa, è questo il nostro obiettivo. Non parliamo di terzo posto, il nostro obiettivo è vincere".

Cena organizzata dallo stesso Boateng: "Ho invitato la squadra perché sono tornato e ho fatto gol. Ho pensato fosse il momento giusto per fare questa cena. Abbiamo mangiato insieme e abbiamo detto che dobbiamo vincere contro il Genoa. Siamo tutti uniti, è bello lavorare insieme".



L'ex Schalke non è ancora al top della forma: "Sto lavorando per tornare presto al 100%, poi vediamo quando potrò tornare titolare". Di certo le motivazioni non mancano: "Spero di dare sempre qualcosa alla squadra, anche a livello di personalità. Io sono sempre positivo, cerco di mettere in testa a tutti che dobbiamo scendere in campo con gioia. Con l'Inter è successo, il mio discorso ha caricato la squadra. Io sto bene, tutti vorrebbero giocare di più, ma io ho tutto il tempo per farmi vedere".



Per il Milan è fondamentale Bonaventura: "Il suo ritorno è importante perché crea sempre pericoli quando gioca. Poi la squadra senza di lui non ha mai vinto, quindi deve tornare".