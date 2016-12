Boateng, tifosi della Pro Patria assolti: "Non fu razzismo"

"Non fu razzismo, solo cori di disapprovazione". Come riporta il quotidiano La Prealpina la sentenza d'appello ha scagionato i tifosi accusati di razzismo dopo l'amichevole del 3 gennaio 2013 giocata a Busto Arsizio tra Pro Patria e Milan. Boateng fu il bersaglio di "buh" e scagliò la palla verso le tribune, lasciando il campo. "La reazione del calciatore verosimilmente scaturì per colpa degli epiteti rivolti alla sua ragazza, Melissa Satta".